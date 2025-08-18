ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Август – 27 Август 2025 и 14 Август – 20 Август 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: ТАНДЕМ Шунка виенска; медена 160 гр слайс – цена 5,49 лв.; PRINGLES Чипс 160-165 гр различни видове – цена 3,99 лв.; NESTLE Сладолед Galaxy ball ванилия; какао 73 гр фунийка – цена 0,99 лв.; COCCOLINO Омекотител Intensе Cаre 76 пранета 1,75 л различни видове – цена 7,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка; Суджук Добруджански; Чардака 160-210 гр вакуум слайс – цена 8,69 лв.; САЯНА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 11,99 лв.; SANT’ANNA SanFruit Плодова напитка 330 мл различни видове – цена 1,79 лв.; PUR Препарат за съдове 450 мл различни видове – цена 2,49 лв.; ЛИСТОТО Спанак плик 200гр Произход: България – цена 2,69 лв.; Ябълки Златна превъзходна мрежа Произход: Полша – цена 2,99 лв.; ЕКО МЕС Печени грил наденички с чубрица 50 гр от топла витрина – цена 0,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

