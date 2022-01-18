ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Януари – 26 Януари 2022 и 13 Януари – 19 Януари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко цяло бутче, 1 кг – цена 3,49 лв.; Balconi Торта, различни видове, 400 гр – цена 3,99 лв.; Tchibo Мляно кафе серия Еспресо, различни видове, 250 гр – цена 5,29 лв.; Белииса Кашкавал от краве мляко, вакуум 400 гр – цена 5,99 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,19 лв.; Картофи, произход България, 1 кг – цена 0,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Януари – 26 Януари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Януари – 19 Януари 2022