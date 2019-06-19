В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Olympus Кашкавал от краве мляко, 40 гр вакуум – цена 7,39 лв.; Загорка бира, 5%, 2 л – цена 1,89 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Chio Чипс, различни видове, 140 гр – цена 1,55 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе еспресо, джезве, 100 гр – цена 1,29 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Нектарини, произход Гърция, 1 кг – цена 1,69 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юни – 19 Юни 2019