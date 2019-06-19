ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019

Публикувано в на 19 юни 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Olympus Кашкавал от краве мляко, 40 гр вакуум – цена 7,39 лв.; Загорка бира, 5%, 2 л – цена 1,89 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Chio Чипс, различни видове, 140 гр – цена 1,55 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе еспресо, джезве, 100 гр – цена 1,29 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Нектарини, произход Гърция, 1 кг – цена 1,69 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg


ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019


ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юни – 19 Юни 2019

Tags: , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Билла Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019 Билла Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019

Супер намаление на сладоледи и сладки изкушения ви очаква в Билла; Свинска плешка без кост, 1 кг ...
Фантастико Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019 Фантастико Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2019

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Активиа с плодове Данон, различни видове, 280 гр - цена ...
Кауфланд Уикенд Цени и Каталог Брошура Вестник 17 Юни – 23 Юни 2019 Кауфланд Уикенд Цени и Каталог Брошура Вестник 17 Юни – 23 Юни 2019

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете:  Negro Норвежка сьомга филе, 2x50 гр - цена 4,29 лв.; ...