ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юли – 26 Юли 2023 и 13 Юли – 19 Юли 2023

Публикувано в на 19 юли 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 9,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Kраве сирене по БДС 700 гр вакуум – цена 12,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка 180-210 гр вакуум, различни видове – цена 8,49 лв.; ARIEL Капсули за пране all in one pods 21бр/опаковка различни видове – цена 17,99 лв.; FRESH & COOL Салата Зеле и моркови 300гр Произход: Гърция – цена 1,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юли – 26 Юли 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юли – 19 Юли 2023

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