В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,99 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e gusto Dolce, 250 гр – цена 4,99 лв.; Milka Шоколад млечен, 250 гр – цена 4,59 лв.; Бира Peja 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Rexona Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,79 лв.; ЦБА Охладено пиле, тарелка, 1 кг – цена 3,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Февруари – 26 Февруари 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Февруари – 19 Февруари 2020