ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Март – 26 Март 2025 и 13 Март – 19 Март 2025

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ПРЕСТИЖ Бисквити Ная обикновени 180 гр различни видове, 2 бр – цена 2,09 лв.; ЕЛИАЗ Хляб Горублянски самун с квас 500 гр нарязан – цена 1,89 лв.; БУЛГАРЕА Кисело краве мляко 2% ЗНП 500 гр – цена 1,59 лв.; DERONI Лютеница Домашна едросмляна 265 гр – цена 3,69 лв.; LAVAZZA Mляно кафе Qualita Oro 250 гр – цена 9,99 лв.; COCCOLINO Омекотител Intensе Cаre 76 пранета 1,75 л различни видове – цена 7,99 лв.; ARIEL Гел за пране 40-43 пранета избрани видове – цена 18,99 лв.; Спанак плик 200 гр Произход: България – цена 2,69 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко Комитско мезе от топла витрина – цена 1,89 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 13,99 лв.; БОЖЕНЦИ Млечнокисел десерт 200 гр различни видове – цена 1,19 лв.; ОПИЦВЕТ Кисело краве мляко 4.5% 400+100 гр – цена 1,49 лв.; DANONE ДАНОН ЗА ПИЕНЕ Млечно-кисела напитка 310 гр различни видове – цена 1,89 лв.; САКАРЕЛА Промо пакет: Кашкавал 300 гр вакуум 2 броя/опаковка – цена 9,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка; Суджук 160-210 гр вакуум различни видове – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Март – 26 Март 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Март – 19 Март 2025