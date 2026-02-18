ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 и 12 Февруари – 18 Февруари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: SANT’ANNA SanFruit Плодова напитка 330 мл различни видове – цена 0,84 €; ПРЕСТИЖ Бисквити Роден край 165-170 гр различни видове – цена 1 €; ТАНДЕМ Пушено свинско филе; бекон 160 гр слайс – цена 2,29 €; САЯНА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 5,99 €; CIRIO Домати белени; рязани 400 гр кутия – цена 0,85 €; DERONI Лютеница домашна едросмляна 520 гр – цена 2,99 €; RED BULL Енергийна напитка 250 мл различни видове – цена 1,09 €; БОНИ Печен свински джолан с кожа преден 450 гр *от топла витрина – цена 4,49 €; DANONE Млечнокисел десерт Danonino 200 гр различни видове – цена 1,54 €; FANTASIA Млечнокисел продукт 100-106 гр различни видове – цена 0,94 €; WORLD OF TASTE Замразен зеленчуков микс 450 гр избрани видове – цена 1,68 €; ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА Шунка премиум 200 гр слайс вакуум – цена 2,49 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

