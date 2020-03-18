ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Март – 25 Март 2020

Публикувано в на 18 март 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Кенар Салата Снежанка, 400 гр – цена 3,49 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе, 100 гр – цена 3,49 лв.; ЦБА Охладено пиле, тарелка, 1 кг – цена 4,89 лв.; LINDT Шоколад Excellence, различни видове, 100 гр – цена 3,39 лв.; Jim Beam Уиски, 700 мл – цена 17,99 лв.; Nivea Шампоан, различни видове, 250 мл – цена 3,39 лв. и много други.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg


ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Март – 25 Март 2020


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