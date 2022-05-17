В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,69 лв.; Саяна Краве сирене, насипно, 1 кг – цена 8,89 лв.; Луканка Смядовска/Бабек Старобългарски КФМ, 170 гр – цена 9,99 лв.; Milka шоколад, различни видове, 90-100 гр – цена 1,89 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе Gold Edition, 100 гр – цена 3,99 лв.; Prisun Плодова напитка, различни видове, 2 л – цена 1,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Май – 25 Май 2022