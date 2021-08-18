ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Август – 25 Август 2021 и 12 Август – 18 Август 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе 3in1 Classic, 16 гр – цена 0,15 лв.; Antonelli Кроасан, различни видове, 5×50 гр – цена 2,29 лв.; Nivea Душ гел, различни видове, 750 мл – цена 4,99 лв.; Комбо цена за Сладолед Familia и Печено пиле – цена 9,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Август – 25 Август 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Август – 18 Август 2021