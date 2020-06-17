ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Юни – 24 Юни 2020 и 11 Юни – 17 Юни 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Орехите Луканка Добруджанска или Домашна, 180 гр вакуум – цена 5,59 лв.; Димитър Маджаров Кашвакал от краве мляко, 420 гр – цена 7,89 лв.; Бисквити Престиж Мюсли, различни видове, 94 гр – цена 0,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони бял Корент, 200 гр – цена 6,49 лв.; Profi Care Четка за зъби електрическа на батерии – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Юни – 24 Юни 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Юни – 17 Юни 2020