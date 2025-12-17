ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Декември – 28 Декември 2025 и 11 Декември – 17 Декември 2025

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: NESCAFE Classic Разтворимо кафе 250 гр – цена 13,99 лв.; Свинска плешка без кост *от витрина с обслужване, 1 кг – цена 7,49 лв.; MILKA Шоколад 90-100 гр – цена 2,79 лв.; ПРЕСТИЖ Вафлена тортаHyper 167 гр различни видове – цена 3,05 лв.; FA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 3,99 лв.; DOUX Пуйка цяла замразена, 1 кг – цена 10,49 лв.; CHEF IS Боб бял със зеленчуци 540 гр – цена 2,79 лв.; FILIPPO BERIO Сос песто 190 гр различни видове – цена 3,79 лв.; ФАМИЛИЯ Охладени точени кори 500 гр; за баклава – цена 3,19 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело краве мляко 4% 400 гр – цена 1,39 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 5,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 13,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка; Суджук 160-210 гр вакуум избрани видове – цена 8,69 лв.; SUPER DESERT Шоколадов десерт 300 гр различни видове – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Декември – 28 Декември 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025