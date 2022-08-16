ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Август – 24 Август 2022 и 11 Август – 17 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,69 лв.; Spetema Мляно кафе Ragazzi, 250 гр – цена 5,59 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 4,89 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 6,29 лв.; Димитър Маджаров Кашкавал от краве мляко по БДС, 420 гр – цена 10,49 лв.; Nivea Шампоан, 300 мл – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Август – 24 Август 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Август – 17 Август 2022