ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Януари – 23 Януари 2019

Публикувано в на 16 януари 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриеш: Lacrima Краве сирене, 1 кг – цена 9,99 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Престиж Бисквити Траяна, различни видове, 175 гр – цена 1,29 лв.; Grant’s Уиски, 700 мл – цена 15,99 лв.; Jacobs Cronat Gold Разтворимо кафе, 100 гр – цена 4,99 лв.; Nivea Шампоан Hairmilk или Aktiv clean men, 250 мл – цена 3,59 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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