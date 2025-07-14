ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025 и 10 Юли – 16 Юли 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: ROSHEN Желирани бонбони Yummi Gummi 70 гр различни видове, 2 бр – цена 1,59 лв.; ПРЕСТИЖ Вафлена торта Hyper 167 гр различни видове, 2 бр – цена 3,05 лв.; ZIELONA BUDKA Сладолед ванилия и шоколад; ванилия и ягода 47-59 гр, 2 бр – цена 2,49 лв.; NESTLE Сладолед Magnum over 134-155 гр фунийка различни видове, 2 бр – цена 4,49 лв.; БУЛГАРЕА Кисело краве мляко 3,6% ЗНП 500 гр – цена 1,55 лв.; ТАНДЕМ Бекон 200 гр вакуум – цена 5,49 лв.; ЗАХИРА Бяла кристална захар, 1 кг – цена 1,29 лв.; MILKA Шоколад Oreo 92-100 гр избрани видове – цена 2,89 лв.; MAGGI Инстантни спагети Magic; Saucy 63-75 гр различни видове – цена 2,49 лв.; MEDIX Power Guard Освежител за WC 3х55гр/опаковка различни видове – цена 5,69 лв.; SOMERSBY Сайдер 0.0-4.5% 330 мл избрани видове – цена 1,59 лв.; ЕМЕКА Тоалетна хартия 3 пласта 24+6бр/опаковка различни видове – цена 14,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Юли – 16 Юли 2025