ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Февруари – 23 Февруари 2022 и 10 Февруари – 16 Февруари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 4,99 лв.; Tchibo Мляно кафе Family, различни видове, 250 гр – цена 3,49 лв.; Gandola Лешников крем с какао Fior di nocciola, 400 гр – цена 2,79 лв.; Pepsi Газирана напитка, различни видове, 2 л – цена 1,69 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко по БДС, 400 гр – цена 8,99 лв.; Fa Душ гел, 250 мл – цена 2,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Февруари – 23 Февруари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Февруари – 16 Февруари 2022