ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Септември – 23 Септември 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Орехите Добруджански бабек, 180 гр вакуум – цена 7,19 лв.; Димитър Маджаров Кашкавал от краве мляко по БДС, 420 гр – цена 7,99 лв.; Witors Шоколад Noisette, 100 гр – цена 1,19 лв.; Peja Бира 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Johnnie Walker Уиски, 700 мл – цена 18,49 лв.; Oral-B Паста за зъби Frozen, 75 мл – цена 1,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Септември – 23 Декември 2020