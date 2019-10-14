В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Milka Шоколад, различни видове, 100 гр – цена 1,49 лв.; Peja Бира 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Eduscho Мляно кафе Wiener Extra, 250 гр – цена 2,79 лв.; Roshen Шоколад аеро, различни видове, 80 гр – цена 0,99 лв.; Pur Препарат за съдове, различни аромати, 450 мл – цена 1,29 лв.; Промоция на пречистващи кани и филтри Aquaphor и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Октомври – 16 Октомври 2019