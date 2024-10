ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024 и 10 Октомври – 16 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: NESTLE Шоколадови бонбони After Eight 200 гр различни видове, 2 бр – цена 9,39 лв.; BORGES Маслиново масло Extra Virgin 750 мл – цена 22,99 лв.; DR KESKIN Мюсли 40% плодове 500 гр – цена 3,89 лв.; MAGGI Подправка течна Унисос 200 гр – цена 1,99 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Мираж 178 гр различни видове – цена 1,99 лв.; COCA-COLA; FANTA; SPRITE Газирана напитка 1,5 л различни видове – цена 2,09 лв.; AT HOME CLEAN Тоалетно блокче 40 гр различни видове – цена 1,19 лв.; PERFEX Кухненска ролка 2 пласта 2бр/опаковка – цена 1,49 лв.; ЛИСТОТО салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; FRESH & COOL Салата Зеле и моркови 300гр Произход: Гърция – цена 1,69 лв.; ДОЛЯ Печена пилешка кълцана наденица с бекон и кашкавал *от топла витрина, 1 бр – цена 1,49 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 12,99 лв.; OLYMPUS Кисело краве мляко 3,6% 400 гр – цена 1,49 лв.; МУРГАШ Кашкавал от краве мляко 200 гр вакуум – цена 4,99 лв.; БОРОВИЦА Бяло саламурено сирене от краве мляко фермерско насипно, 1 кг – цена 10,99 лв.; PASSIONATA Пица 310-335 гр замразена различни видове – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Октомври – 16 Октомври 2024