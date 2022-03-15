ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Март – 23 Март 2022 и 10 Март – 16 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контрафиле, 1 кг – цена 7,49 лв.; Elit Ядков бар, различни видове, 40 гр – цена 0,64 лв.; Опицвет Кисело краве мляко 4.5%, 400+100 гр – цена 1,99 лв.; Milka Шоколад млечен, ягода, бял или milkinis, 100 гр – цена 1,59 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 4,49 лв.; Dove Мокри кърпи Sensitive, 50 броя – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Март – 23 Март 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Март – 16 Март 2022