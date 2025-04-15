ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Април – 23 Април 2025 и 10 Април – 16 Април 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 7,49 лв.; ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ Козуначено руло с пълнеж 500 гр различни видове – цена 4,69 лв.; DERONI Лютеница Староселска едросмляна 260 гр – цена 3,99 лв.; PRESTIGE Сирене Алпенхайн бри; камембер – цена 3,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка; Суджук 160-210 гр вакуум различни видове – цена 8,69 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 95-100 гр различни видове – цена 5,99 лв.; MAGGI Подправка фикс 28-57 гр различни видове – цена 1,49 лв.; LENOR Омекотител 48 пранета 1,2 л различни видове – цена 6,49 лв.; Печени картофи с копър и чесън от топла витрина, 1 кг – цена 7,99 лв.; Пилешки филенца пане *от кулинарен щанд, 1 кг – цена 19,99 лв.; МОРСКИ ДАР Сьомга котлет охладен тарелка, 1 кг – цена 33,99 лв.; DANONE ACTIVIA с плодове 280гр; ACTIVIA Напитка 320 гр различни видове – цена 2,29 лв. и много други

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Април – 23 Април 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Април – 16 Април 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура Великден 26 Март – 22 Април 2025