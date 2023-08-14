ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Август – 23 Август 2023 и 10 Август – 16 Август 2023

Публикувано в на 16 август 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост *от витрина с обслужване – цена 8,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 95-100 гр различни видове – цена 4,79 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 4.99 лв.; БОРИС ДАЛИ Сок ябълка студено пресован 100% 2 л – цена 6,99 лв.; BARILLA Сос за спагети болонезе 400 гр – цена 1,99 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа преден 450 гр *от топла витрина – цена 8,99 лв.; REXONA Дезодорант 150 мл различни видове – цена 4,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Август – 23 Август 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Август – 16 Август 2023

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