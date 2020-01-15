В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,49 лв.; Nescafe Classic Разтворимо кафе, 250 гр – цена 7,99 лв.; Chio Чипс Party Pack, различни видове, 255 гр – цена 2,59 лв.; Lenor Омекотител moonlight, harmony или spring awakenine, 31 пранета = 930 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Януари – 22 Януари 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Януари – 15 Януари 2020