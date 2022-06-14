ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Юни – 22 Юни 2022 и 09 Юни – 15 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Опицвет Кисело краве мляко 2%, 400+100 гр – цена 1,19 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо Gold Edition, 100 гр – цена 2,59 лв.; Ruffles Чипс, различни видове, 260 гр – цена 2,59 лв.; Саяна Краве сирене, насипно, 1 кг – цена 9,99 лв.; San Benedetto Студен чай, 1.5 л – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Юни – 22 Юни 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022