ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020

Публикувано в на 15 юли 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Jaffa Плодова напитка 14-24%, различни видове, 2 л – цена 1,89 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 7,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони корнет, бял или с мента, 200 гр – цена 5,99 лв.; B.Yond Оризов чипс, различни видове, 70 гр – цена 0,69 лв.; Купи Пиле на грил, 1 брой + Сладолед Familia ванилия, 800 мл само за цена 7,99 лв. и много други.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020


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