ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Септември – 22 Септември 2021 и 09 Септември – 15 Септември 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,69 лв.; Roshen Аеро шоколад, различни видове, 80 гр – цена 0,99 лв.; Саяна Кисело краве мляко по БДС 2%, 400 гр – цена 0,69 лв.; Antonelli Кроасан, различни видове, 5×50 гр – цена 2,39 лв.; Mimosin Омекотител, различни видове, 58+8 пранета=1.33 л – цена 3,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Септември – 22 Септември 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Септември – 15 Септември 2021