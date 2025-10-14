ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 и 09 Октомври – 15 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: SANT’ANNA Минерална вода fruity touch лимон 330 мл, 2 бр – цена 1,79 лв.; MEDIX Течен препарат за пране 40 пранета 2,2 л различни видове, 2 бр – цена 24,99 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело краве мляко 2,2% 400 гр – цена 1,39 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250 гр – цена 5,49 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка; Суджук 160-210 гр вакуум избрани видове – цена 8,69 лв.; SAN MICHELE Маслиново масло Extra Virgin 750 мл – цена 15,99 лв.; ROSHEN Аеро шоколад 80 гр различни видове – цена 1,89 лв.; PRISUN Плодова напитка 2 л различни видове – цена 1,99 лв.; REXONA Дезодорант 150 мл различни видове – цена 4,49 лв.; Ябълки червена превъзходна Произход: Полша – цена 2,99 лв.; ЕКО МЕС Печени грил наденички с чубрица 50 гр *от топла витрина – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025