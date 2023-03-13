ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Март – 22 Март 2023 и 09 Март – 15 Март 2023

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост *от щанд охладено месо 1 кг – цена 10,99 лв.; PRINGLES Чипс 165 гр различни видове – цена 3,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе Classic 250 гр – цена 10,49 лв.; OLYMPUS Краве сирене 300 гр вакуум – цена 4,99 лв.; ЦБА Охладено пилешко цяло бутче тарелка – цена 4,99 лв.; DOVE Дезодорант 150 мл различни видове – цена 4,89 лв.; MIKOFARM Сушени гъби 20-25 гр различни видове – цена 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Март – 22 Март 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Март – 15 Март 2023