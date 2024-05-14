ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Май – 22 Май 2024 и 09 Май – 15 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: TCHIBO Мляно кафе серия еспресо 250 гр различни видове – цена 5,99 лв.; БОРОВИЦА Бяло саламурено сирене фермерско от краве мляко насипно, 1 кг – цена 9,99 лв.; НАРОДЕН Охладена кайма универсална; за принцеси 250 гр пакетче различни видове – цена 1,99 лв.; DAWTONA Домати цели белени; на кубчета 400 гр – цена 1,59 лв.; Mikofarm Сушени гъби 20-25гр различни видове Произход: България – цена 3,99 лв.; GREEN TO GO Салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; DANONE Млечно-кисела напитка Danonino 190 гр различни видове – цена 1,69 лв.; DANONE Млечно-кисел десерт Danonino 200 гр различни видове – цена 2,69 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко по БДС б380 гр вакуум – цена 9,99 лв.; ТАНДЕМ Охладени кебапчета с бял пипер; кюфтета с лук 480 гр тарелка – цена 6,39 лв.; МОЛЕРИТЕ Луканка домашна 170 гр вакуум различни видове – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Май – 22 Май 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Май – 15 Май 2024