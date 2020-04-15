В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете специални промоции за Великден: Козунак Елиаз венец, 500 гр – цена 2,79 лв.; Топаз Мел Брашно екстра за козунак, 1 кг – цена 1,14 лв.; Бисер Слънчогледово олио, 1 л – цена 2,44 лв.; Бор Чвор Прясно краве мляко 3.2%, 1 л – 1,79 лв.; Захира Пудра захар, 500 гр в кутия – 0,99 лв.; ПЕТ Боя за яйца, 1 брой – цена 0,44 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Април – 22 Април 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Април – 15 Април 2020