ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026 и 08 Януари – 14 Януари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: ПРЕСТИЖ Бисквити Мираж 156-178 гр различни видове – цена 2,33 лв.; JACOBS Разтворимо кафе 2в1; 3в1 12,4-15,1 гр – цена 0,37 лв.; BELIISA Kашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 8,78 лв.; NIVEA Душ гел 250 мл различни видове – цена 5,49 лв.; ITALPIZZA La Numero Uno Пица 410-440 гр замразена различни видове – цена 5,98 лв.; ТАНДЕМ Охладена кайма 100% телешко 400 гр тарелка – цена 8,98 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело краве мляко 4% 400 гр – цена 1,35 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 95-100 гр различни видове – цена 6,59 лв.; SCHWEPPES Газирана напитка 1,25 л избрани видове – цена 2,29 лв.; BIX Течен препарат за пране 63 пранета 3 л различни видове – цена 8,99 лв.; Печени грил наденички с чубрица 50 гр *от топла витрина – цена 1,09 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко комитско мезе от топла витрина, 1 бр – цена 1,99 лв.; SALMARIS Хайвер Тарама по гръцки с треска 100 гр – цена 1,74 лв.; VEDENEMO Ролца от сурими 250 гр замразени – цена 2,52 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

