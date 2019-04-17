В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Кенар Салата Снежанка, 400 гр – цена 3,49 лв.; Pampers Baby Мокри кърпи, 64 броя – цена 1,99 лв.; Саяна Прясно краве мляко, 3%, 1 л – цена 1,59 лв.; Nescafe Classic Разтворимо кафе, 100 гр – цена 3,99 лв.; Шопско пиво Бира 5.5%, 500 мл – цена 1,29 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 31,99 лв.; Био моркови, 1 кг – цена 1,69 лв.
Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.
Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.
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ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Януари – 11 Януари 2019
ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Април – 17 Април 2019