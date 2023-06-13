ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Юни – 21 Юни 2023 и 08 Юни – 14 Юни 2023

Публикувано в на 14 юни 2023 Mladen

В новия каталог- брошура на ЦБА Коме ще откриете: СВА Охладено пиле тарелка, 1 кг – цена 5,99 лв.; ВЕРЕЯ Прясно краве мляко Чудно 3,7% 1 л – цена 2,99 лв.; POBEDA Бисквити Еверест 215-220 гр различни видове – цена 1,79 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 7,49 лв.; ЗАХИРА Захар бяла кристал 1 кг – цена 2,59 лв.; PERFEX Тоалетна хартия Cotton Comfort Line3пласта 4бр/ опаковка- цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Юни – 21 Юни 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023

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