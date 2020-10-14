В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 6,99 лв.; Димитър Маджаров Кисело мляко 4.5%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Pombar Снакс, различни видове, 40 гр – цена 0,84 лв.; Milka Шоколад млечен, 250 гр – цена 4,19 лв.; Corona Бира 4.5%, 330 мл – цена 1,68 лв.; Ariel Капсули за пране 3в1 pods, 40 броя в опаковка – цена 15,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Октомври – 21 Октомври 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Октомври – 14 Октомври 2020