ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022 и 07 Юли – 13 Юли 2022

Публикувано в на 13 юли 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 7,99 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 6,29 лв.; Боженци Краве сирене, насипно, 1 кг – цена 9,99 лв.; Nuii Сладолед, различни видове, 67-68 гр – цена 2,69 лв.; Fairy капсули за съдомиялна Original, 166 броя – цена 7,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Юли – 13 Юли 2022

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