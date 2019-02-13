В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриеш: Верея Пясно краве мляко Чудно, 3.7%, 1 л – цена 1,99 лв.; Орехите луканка Добруджанска, Панагюрска или Домашна, 180 гр – цена 3,99 лв.; Престиж Бисквити Траяна, различни видове, 175 гр – цена 1,25 лв.; Nova Brasilia 3в1 Разтворимо кафе, 13 гр – цена 0,19 лв.; Jim Beam Уиски, 700 мл – цена 16,89 лв.; Rexona Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,45 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Февруари – 20 Февруари 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Февруари – 13 Февруари 2019