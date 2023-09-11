ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Септември – 20 Септември 2023 и 07 Септември – 13 Септември 2023

В новия каталог – брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост *от витрина с обслужване – цена 8,49 лв.; DAWTONA Бял боб в доматен сос 400 гр – цена 1,59 лв.; LINDT Шоколадови бонбони Lindor млечен; асорти 337 гр – цена 12,99 лв.; ТАНДЕМ Охладена кайма смес 450 гр тарелка – цена 6,69 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене по БДС 700 гр вакуум – цена 11,99 лв.; FRESH & COOL Салата Трикольор 250гр Произход: Гърция – цена 2,99 лв.; ЛИСТОТО Пресен босилек; девесил; джоджен; мащерка; мента; розмарин 20-25гр Произход: Израел – цена 1,49 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа преден 450 гр *от топла витрина – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Септември – 20 Септември 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Септември – 13 Септември 2023