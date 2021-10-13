ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Октомври – 20 Октомври 2021 и 07 Октомври – 13 Октомври 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост – цена 5,99 лв.; Devolli Мляно кафе Prince турско, 200 гр – цена 3,99 лв.; Gilette Гел за бръснене Sensitive, различни видове, 200 мл – цена 4,99 лв.; Печено пиле, 1 брой + Сладолед Нестле Фамилия, 5050 гр – цена 8,99 лв.; Тиква Матилда, произход България, 1 кф – цена 0,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Октомври – 20 Октомври 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Октомври – 13 Октомври 2021