ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2019

Публикувано в на 12 ноември 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Димитър Маджаров Краве сирене, 800 гр вакуум – цена 9,99 лв.; Тандем Охладена кайма смем, 400 гр – цена 4,49 лв.; Lindt Excellence Шоколад с портокал, 70% какао, 85% какао или extra creamy, 100 гр – цена 3,29 лв.; Gullon Бисквити, различни видове, 250-300 гр – цена 1,99 лв.; Jack Danie’s уиски, различни видове, 700 мл – цена 30,99 лв.; Gillette Пяна за бръснене, 200 мл – цена 2,99 лв. много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2019


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