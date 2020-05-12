В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене, 800 гр вакуум – цена 10,49 лв.; Raffaello Бонбони, 150 гр – цена 4,99 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e gusto, 250 гр – цена 4,79 лв.; Ариана Бира 4.5%, 2 л – цена 1,79 лв.; Ariel Капсули за пране 3в1, 15 броя в опаковка – цена 7,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Май – 20 Май 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Май – 13 Май 2020