ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Април – 20 Април 2022 и 07 Април – 13 Април 2022

Публикувано в на 13 април 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Ruffles Чипс, различни видове, 155 г – цена 1,89 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 г – цена 6,29 лв.; Тандем Охладена кайма смес, тарелка 400 г – цена 4,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко по БДС, 400 гр вакуум – цена 8,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Април – 20 Април 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Април – 13 Април 2022

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