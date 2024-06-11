ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юни – 19 Юни 2024 и 06 Юни – 12 Юни 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: ROSHEN Шоколадови бонбони Assortment 145-154 гр различни видове – цена 3,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 12,90 лв.; БЕЛИИСА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 10,99 лв.; КОМЕ Хляб Бял; Добруджа 500 гр нарязан – цена 1,24 лв.; PRISUN Плодова напитка 1,5 л различни видове – цена 1,79 лв.; СТАРОПРЕСТОЛЕН Оцет винен; ябълков 700+300 мл – цена 1,99 лв.; GREEN TO GO Салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; DI BERRY GROUP Къпини 125 гр Произход: България – цена 2,99 лв.; FRESH & COOL Салата Трикольор 250 гр Произход: Гърция – цена 2,99 лв.; ДОЛИЯ Печена пилешка кълцана наденица с бекон и кашкавал *от топла витрина -цена 1,39 лв.; DANONE ACTIVIA с плодове 280 гр различни видове – цена 1,99 лв.; БОР ЧВОР Сметана готварска 250 мл UHT – цена 1,99 лв.; PRESIDENT Краве сирене меко Salakis 250 гр – цена 6,49 лв.; МУРГАШ Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юни – 19 Юни 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Юни – 12 Юни 2024