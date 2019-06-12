В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Салата Снежанка Кенар, 400 гр – цена 3,49 лв.; Олимпус Краве сирене, 350 гр вакуум – цена 4,59 лв.; Шопско Бира, 500 мл кен – цена 1,29 лв.; Чипс Pringles, различни видове, 160-154 гр – цена 2,99 лв.; Garnier Дезодорант Минерал или Протект, 150 мл или рол-он 50 мл – цена 3,49 лв.; Violetta Омекотител, 750 мл – цена 2,99 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Юни – 19 Юни 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Юни – 12 Юни 2019