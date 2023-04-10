ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Април – 19 Април 2023, 06 Април – 12 Април 2023 и Великден 2023

Публикувано в на 12 април 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост *от витрина с обслужване – цена 10,99 лв.; MILKA
Шоколад цял лешник; трошен лешник; лешник и стафида; ноазет; екстра какао, 90-100 гр – 2,09 лв.; KIMBO Мляно кафе Aroma Italiano, 250 гр – цена 5,79 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82%, 250 гр – цена 4,49 лв.; NESTEA Студен чай, 1,5 л, различни видове – цена 2,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Април – 19 Април 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Април – 12 Април 2023

ЦБА Коме Каталог Великден 23 Март – 19 Април 2023

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