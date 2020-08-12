ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Август – 19 Август 2020 и 06 Август – 12 Август 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 6,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 100 гр – цена 1,59 лв.; Favora’s Шоколадови бонбони Cocoa Truffles, 135 гр – цена 2,39 лв.; Lavazza Мляно кафе без кофеин, 250 гр – цена 5,49 лв.; Македонска изба Вино червено или бяло сухо, 3 л – цена 8,99 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 13 Август – 19 Август 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Август – 12 Август 2020