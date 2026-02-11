ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: COCA-COLA: FANTA; SPRITE Газирана напитка 1,5 л различни видове – цена 1,09 €; NIVEA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 2,81 €; MILKA TOBLERONE Сладолед на клечка 63-75 гр различни видове – цена 2,50 €; ROSHEN Cherry Queen Шоколадови бонбони сърце 122 гр – цена 2,99 €; SUCHARD Шоколадови бонбони Aida 234 гр Figaro 276 гр – цена 4,29 €; MAGGI Бульон 80 гр 8бр/опаковка – цена 0,71 €; Печена пилешка царска пържола от топла витрина – цена 1,59 €; SALMARIS Хайвер Тарама по гръцки с треска 100 гр – цена 0,84 €; DANONE Danette Duo Десерт шоколад мултипак 4×115-125гр/опаковка – цена 2,55 €; БОНИ Луканкова наденица Удивителна 330 гр вакуум – цена 2,69 €; НАРОДЕН Салам шпек 220 гр Вакуум различни видове – цена 2,19 €; DR. KESKIN Вафли с какаов крем и фъстъци, без захар – цена 1,59 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026

