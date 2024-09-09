ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Септември – 18 Септември 2024 и 05 Септември – 11 Септември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: TOFFIFEE Шоколадови бонбони 125 гр различни видове – цена 2,99 лв.; MUST Кафе капсули 16бр/опаковка различни видове – цена 6,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250 гр – цена 4,99 лв.; ТАНДЕМ Салам Бургас 210 гр вакуум – цена 8,69/2 бр.; NIVEA Дезодорант XXL 250 мл различни видове – цена 7,39 лв.; ЕЛИАЗ Хляб Горублянски самун с квас 500 гр нарязан – цена 1,69 лв.; САЯНА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 10,99 лв.; BARILLA Сос за паста Bolognese Vegan 195 гр – цена 2,49 лв.; DIVELLA Паста талиатели; папарделе; фетучини с яйца 500 гр – цена 2,99 лв.; SAN MICHELE Маслиново масло Extra Virgin нефилтрирано 1 л – цена 25,99 лв.; NESCAFE CLASSIC Разтворимо кафе 3в1 10бр/опаковка 150-165 гр плик различни видове – цена 2,99 лв.; NESTLE Зърнена закуска 325-400 гр избрани видове – цена 5,99 лв.; TEO Течен сапун 800 мл резерва различни видове – цена 2,69 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола; Спанак бейби 100 гр Произход: Италия – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Септември – 18 Септември 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Септември – 11 Септември 2024