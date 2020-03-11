В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Тандем Охладена кайма, 100% телешка, 400 гр – цена 4,99 лв.; Activus Овесена или ръжено-овесена закуска, 70 или 50 гр – цена 1,89 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Tavernello Пенливо вино, произход Италия, различни видове, 750 мл – цена 7,99 лв.; Grant’s Уиски, 700 мл – цена 15,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Март – 18 Март 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Март – 11 Март 2020