ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Март – 18 Март 2026 и 05 Март – 11 Март 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: MILKA; TOBLERONE Сладолед на клечка 63-75 гр различни видове – цена 2,50 €; NESTLE Сладолед Nirvana 420 мл различни видове – цена 8,18 €; BELLA Банички U-образни със сирене; със спанак и сирене – цена 0,92 €; MAGGI Инстантна супа 12-23 гр различни видове – цена 0,54 €; MEDIX Освежител за WC total power guard 55 гр различни видове – цена 2,04 €; TRAPA Шоколад 80% какао със стевия 75 гр – цена 2,70 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 2,55 €; COCA-COLA Газирана напитка 1,5 л – цена 3,16 €; ЗАХИРА Бяла кристална захар 1 кг – цена 0,69 €; BORGES Маслиново масло Extra Virgin 1 л – цена 9,99 €; ДОЛЯ Печена пилешка кълцана наденица с бекон и кашкавал от топла витрина – цена 0,89 €; Печени грил наденички с чубрица 50 гр *от топла витрина – цена 0,55 € ; DANONE Млечнокисел десерт Danonino 200 гр различни видове – цена 1,55 €и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Март – 18 Март 2026

ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Март – 11 Март 2026