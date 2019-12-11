В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Саяна Краве масло, 250 гр – цена 2,89 лв.; Бира Peja 4.2 %, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; Престиж Бисквити Траяна, различни видове, 175 гр – цена 1,29 лв.; Шоколадов календар Grinch или Jurassic World, 65 гр – цена 0,99 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 12 Декември – 18 Декември 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Декември – 11 Декември 2019